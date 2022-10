Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (19)

Sem Brasileirão, a agenda de futebol desta quarta-feira (19) segue agitada e conta com jogo grande na decisão na Copa do Brasil. O futebol feminino entra em campo novamente, as categorias de base movimentam os campeonatos e o futebol internacional tem confrontos importantes.

Jogos de hoje, quarta-feira (19)

Copa do Brasil

21h45 - Flamengo x Corinthians (FINAL) - Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime

Campeonato Inglês

15h30 - Bournemouth x Southampton - Star+ 15h30 - Brentford x Chelsea - Star+ 15h30 - Newcastle x Everton - Star+ 15h30 - Liverpool x West Ham - Star+ 16h15 - Manchester United x Tottenham - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Cádiz x Betis - Bet365 e Star+

14h - Valladolid x Celta - Bet365 e Star+

15h - Real Sociedad x Mallorca - Bet365 e Star+

16h - Elche x Real Madrid - Bet365 e Star+

Campeonato Brasileiro sub-17

15h - Santos x Fortaleza - Sem informação de transmissão

Copa do Brasil Sub-20

17h - Cruzeiro x Ceará - Sem informação de transmissão

Taça Libertadores Feminina

17h - Ñañas x Defensor - Facebook Watch

17h - Ferroviária x Boca Juniors - SporTV 2, Facebook Watch e Pluto TV

19h15 - Corinthians x Olimpia - SporTV 2, Facebook Watch e Pluto TV

19h15 - Deportivo Cali x Always Ready - Facebook Watch

