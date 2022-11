Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (8)

A agenda de jogos desta terça-feira (8) está recheada de jogos. No Brasil, é dia de apenas um jogo na Série A do Brasileirão. Já no futebol europeu, acontecem partidas de algumas das principais ligas nacionais da Europa. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (8)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

21h30 - São Paulo x Internacional - SporTV e Premiere

CAMPEONATO ESPANHOL

15h - Elche x Girona - Star+

16h - Athletic Bilbao x Valladolid - Star+

17h30 - Osasuna x Barcelona - ESPN e Star+

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 - Napoli x Empoli - ESPN e Star+

14h30 - Spezia x Udinese - Star+

16h45 - Cremonese x Milan - Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

14h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund

14h30 - Bochum x Borussia Mönchengladbach

16h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen

16h30 - Stuttgart x Hertha Berlin

COPA VERDE

16h - São Raimundo-AM x Paysandu - DAZN