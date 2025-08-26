Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (26)
CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)
- 13h45 | Kairat x Celtic | HBO Max
- 16h | Pafos x Estrela Vermelha | SBT, +SBT, TNT e HBO Max
- 16h | Sturm Graz x Bodo/Glimt | Space e HBO Max
COPA PAULISTA
- 15h | Inter de Limeira x Comercial | Paulistão (YouTube)
COPA DA ALEMANHA
- 15h45 | Eintracht Braunschweig x Stuttgart | ESPN 3 e Disney+
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h | Sheffield Wednesday x Leeds United | ESPN 4 e Disney+
COPA DO CARIBE
- 19h | Robinhood x Central FC | Disney+
- 21h | Weymouth Wales x Cibao | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
- 21h | Palmeiras x RB Bragantino | Sportv
BRASILEIRÃO FEMININO A2
- 21h | Botafogo x Santos | TV Brasil
COPA CENTRO-AMERICANA
- 23h | Deportivo Saprissa x Motagua | Disney+
- 23h | Cartaginés x CAI | Disney+
Assuntos Relacionados