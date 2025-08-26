Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
Jogada
Legenda: Lukas Nmecha durante Leeds United x Everton pela Premier League
Foto: Darren Staples / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (26)

CHAMPIONS LEAGUE (PLAYOFFS)

  • 13h45 | Kairat x Celtic | HBO Max
  • 16h | Pafos x Estrela Vermelha | SBT, +SBT, TNT e HBO Max
  • 16h | Sturm Graz x Bodo/Glimt | Space e HBO Max

COPA PAULISTA

  • 15h | Inter de Limeira x Comercial | Paulistão (YouTube)

COPA DA ALEMANHA

  • 15h45 | Eintracht Braunschweig x Stuttgart | ESPN 3 e Disney+

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h | Sheffield Wednesday x Leeds United | ESPN 4 e Disney+

COPA DO CARIBE

  • 19h | Robinhood x Central FC | Disney+
  • 21h | Weymouth Wales x Cibao | Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 21h | Palmeiras x RB Bragantino | Sportv

BRASILEIRÃO FEMININO A2

  • 21h | Botafogo x Santos | TV Brasil

COPA CENTRO-AMERICANA

  • 23h | Deportivo Saprissa x Motagua | Disney+
  • 23h | Cartaginés x CAI | Disney+
