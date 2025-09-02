Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)
MUNDIAL DE CLUBES SUB-18
- 15h30 | River Plate sub-18 x Benfica sub-18 | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)
- 15h45 | Braintree Town x Tamworth | DAZN
- 15h45 | Eastleigh x Scunthorpe | DAZN
- 15h45 | Morecambe x Forest Green | DAZN
- 15h45 | Solihull Moors x Yeovil | DAZN
- 15h45 | Wealdstone x Southend | DAZN
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h30 | América-MG x Avaí | ESPN, SportyNet e Disney+
BRASILEIRÃO SUB-17
- 19h30 | Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17 | Sportv
COPA PAULISTA
- 20h | Comercial x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 20h | Orlando Pride (F) x Alajuelense (F) | Disney+
- 22h | Alianza (F) x Gotham FC (F) | Disney+
Assuntos Relacionados