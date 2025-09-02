Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

MUNDIAL DE CLUBES SUB-18

15h30 | River Plate sub-18 x Benfica sub-18 | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)

15h45 | Braintree Town x Tamworth | DAZN

15h45 | Eastleigh x Scunthorpe | DAZN

15h45 | Morecambe x Forest Green | DAZN

15h45 | Solihull Moors x Yeovil | DAZN

15h45 | Wealdstone x Southend | DAZN

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h30 | América-MG x Avaí | ESPN, SportyNet e Disney+

BRASILEIRÃO SUB-17

19h30 | Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17 | Sportv

COPA PAULISTA

20h | Comercial x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA