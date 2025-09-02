Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cléber foi decisivo para o título catarinense do Avaí
Foto: Leo Piva / Avaí

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

MUNDIAL DE CLUBES SUB-18

  • 15h30 | River Plate sub-18 x Benfica sub-18 | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)

  • 15h45 | Braintree Town x Tamworth | DAZN
  • 15h45 | Eastleigh x Scunthorpe | DAZN
  • 15h45 | Morecambe x Forest Green | DAZN
  • 15h45 | Solihull Moors x Yeovil | DAZN
  • 15h45 | Wealdstone x Southend | DAZN

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h30 | América-MG x Avaí | ESPN, SportyNet e Disney+

BRASILEIRÃO SUB-17

  • 19h30 | Corinthians sub-17 x Palmeiras sub-17 | Sportv

COPA PAULISTA

  • 20h | Comercial x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 20h | Orlando Pride (F) x Alajuelense (F) | Disney+
  • 22h | Alianza (F) x Gotham FC (F) | Disney+
Assuntos Relacionados

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025

Daniel Farias 02 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará retoma atividades em semama livre de jogos

Equipe volta a jogar contra o Vasco após Data Fifa

Crisneive Silveira 01 de Setembro de 2025

Jogada

CBF divulga tabela dos quadrangulares de acesso da Série C; Veja jogos do Floresta

Verdão fará 6 jogos na luta pelo acesso

Vladimir Marques 01 de Setembro de 2025
jogador

Jogada

Marcelo Benevenuto está de volta ao Fortaleza após clube acionar cláusula

Jogador deve chegar nesta terça-feira

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 01 de Setembro de 2025

Jogada

Morre Chico Rocha, comunicador e radialista esportivo, aos 75 anos

O profissional trabalhou na Rádio Verdes Mares

Crisneive Silveira 01 de Setembro de 2025
Foto de Ceará venceu um jogo dos últimos seis como mandante na Série A

Jogada

Ceará venceu um dos últimos seis jogos como mandante na Série A

Alvinegro é apenas o 11º melhor mandante do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo* 01 de Setembro de 2025