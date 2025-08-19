Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
Jogada
Legenda: Mbappé comemora gol pelo Real Madrid
Foto: Franck Fipe / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (19)

SUPERCOPA SAUDITA

  • 9h | Al Nassr x Al Ittihad | Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Real Madrid x Osasuna | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO

  • 16h | Walsall x Grimsby | Disney+

CHAMPIONS LEAGUE – PLAYOFFS

  • 16h | Rangers x Club Brugge | TNT e HBO Max
  • 16h | Estrela Vermelha x Pafos | SBT, +SBT, Space e HBO Max
  • 16h | Ferencváros x Qarabag | HBO Max

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 18h | Ferroviária x São Paulo | Sportv

LIBERTADORES

  • 19h | Vélez Sarsfield x Fortaleza | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Racing x Peñarol | Paramount+
  • 21h30 | São Paulo x Atlético Nacional | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Huracán x Once Caldas | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Fluminense x América de Cali | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
  • 21h30 | Mushuc Runa x Independiente del Valle | ESPN e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h30 | Operário-PR x Avaí | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 21h | CD Plaza Amador x Managua | Disney+
  • 23h | CD Águila x CD Olimpia | Disney+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Cibao x Cavalier | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF

  • 21h | Alianza x Washington Spirit | Disney+
  • 23h | Pachuca x Chorillo | Disney+
