Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 19 de agosto de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:21)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (19)
SUPERCOPA SAUDITA
- 9h | Al Nassr x Al Ittihad | Sportv 2, Canal GOAT, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Real Madrid x Osasuna | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO
- 16h | Walsall x Grimsby | Disney+
CHAMPIONS LEAGUE – PLAYOFFS
- 16h | Rangers x Club Brugge | TNT e HBO Max
- 16h | Estrela Vermelha x Pafos | SBT, +SBT, Space e HBO Max
- 16h | Ferencváros x Qarabag | HBO Max
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 18h | Ferroviária x São Paulo | Sportv
LIBERTADORES
- 19h | Vélez Sarsfield x Fortaleza | ESPN e Disney+
- 21h30 | Racing x Peñarol | Paramount+
- 21h30 | São Paulo x Atlético Nacional | Paramount+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Huracán x Once Caldas | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Fluminense x América de Cali | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
- 21h30 | Mushuc Runa x Independiente del Valle | ESPN e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h30 | Operário-PR x Avaí | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 21h | CD Plaza Amador x Managua | Disney+
- 23h | CD Águila x CD Olimpia | Disney+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Cibao x Cavalier | Disney+
COPA DOS CAMPEÕES FEMININA DA CONCACAF
- 21h | Alianza x Washington Spirit | Disney+
- 23h | Pachuca x Chorillo | Disney+
