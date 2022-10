Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (18)

A agenda de jogos desta terça-feira (18) conta com partidas dos principais campeonatos nacionais do futebol europeu, além de jogos da reta final da Série B do Brasileirão.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (18)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h - Brusque x Novorizontino - SporTV e Premiere

21h30 - Cruzeiro x Guarani - Premiere

CAMPEONATO INGLÊS

15h30 - Brighton x Nottingham Forest - ESPN e Star+

16h15 - Crystal Palace x Wolverhampton - ESPN e Star+

CAMPEONATO ESPANHOL

14h - Sevilla x Valencia - ESPN e Star+

15h - Getafe x Athletic Bilbao - ESPN e Star+

16h - Atlético de Madrid x Rayo Vallecano - ESPN e Star+