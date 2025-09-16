Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 08:11)
Jogada
Legenda: Mbappé comemora gol com a camisa do Real Madrid
Foto: THOMAS COEX/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (16)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h30 | Atlético-GO x Avaí | SportyNet e Disney+
  • 21h35 | Chapecoense x Athletico-PR | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+

COPA LIBERTADORES (QUARTAS DE FINAL)

  • 19h | Vélez Sarsfield x Racing | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)

  • 21h30 | Lanús x Fluminense | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+

COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS)

  • 18h30 | Bahia x Atlético-MG  | Sportv

CHAMPIONS LEAGUE (FASE DE LIGA)

  • 13h45 | Athletic Bilbao x Arsenal | TNT e HBO Max
  • 13h45 | PSV x Union Saint-Gilloise | Space e HBO Max
  • 16h | Benfica x Qarabag Agdam | HBO Max
  • 16h | Juventus x Borussia Dortmund | HBO Max
  • 16h | Real Madrid x Olympique de Marselha | SBT, TNT e HBO Max
  • 16h | Tottenham x Villarreal | Space e HBO Max

COPA DA LIGA INGLESA

  • 16h | Brentford x Aston Villa | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 14h | Saarbrucken x SSV Ulm | Canal GOAT e OneFootball

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 9h | Juventus sub-19 x Borussia Dortmund sub-19 | UEFA.tv
  • 11h | Real Madrid sub-19 x Olympique de Marselha sub-19 | UEFA.tv

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

  • 15h15 | Al Hilal x Al Duhail | ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 20h30 | Inter Miami x Seattle Sounders | Apple TV+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Central FC x Moca | Disney+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 21h | Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) | Disney+
  • 23h | Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) | Disney+

*Sob a supervisão de Daniel Farias.

Assuntos Relacionados
Foto de Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube

Jogada

Real Madrid x Olympique de Marselha na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 8 minutos
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Athletic Bilbao x Arsenal na Champions League: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 21 minutos
Foto de Mbappé comemorando gol com a camisa do Real Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025

Ian Laurindo* Há 38 minutos
Foto de Pedro Henrique comemora gol no empate contra o Vasco e projeta duelo contra o Bahia

Jogada

Pedro Henrique afirma que Ceará precisa "voltar a ser forte em casa"

Atacante entrou no segundo tempo e empatou o jogo nos acréscimos contra o Vasco pela 23ª rodada da Série A

Ian Laurindo* 15 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar

Jogada

Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa

Crisneive Silveira 15 de Setembro de 2025

Jogada

Em volta de João Ricardo, Fortaleza vence sem sofrer gol: 'Era um objetivo nosso'

Tricolor do Pici volta a campo no sábado, quando enfrenta o Palmeiras

Crisneive Silveira 15 de Setembro de 2025