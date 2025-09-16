Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de setembro de 2025
Atualizado às 08:11
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (16)
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h30 | Atlético-GO x Avaí | SportyNet e Disney+
- 21h35 | Chapecoense x Athletico-PR | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
COPA LIBERTADORES (QUARTAS DE FINAL)
- 19h | Vélez Sarsfield x Racing | Paramount+
COPA SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)
- 21h30 | Lanús x Fluminense | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
COPA DO BRASIL FEMININA (OITAVAS)
- 18h30 | Bahia x Atlético-MG | Sportv
CHAMPIONS LEAGUE (FASE DE LIGA)
- 13h45 | Athletic Bilbao x Arsenal | TNT e HBO Max
- 13h45 | PSV x Union Saint-Gilloise | Space e HBO Max
- 16h | Benfica x Qarabag Agdam | HBO Max
- 16h | Juventus x Borussia Dortmund | HBO Max
- 16h | Real Madrid x Olympique de Marselha | SBT, TNT e HBO Max
- 16h | Tottenham x Villarreal | Space e HBO Max
COPA DA LIGA INGLESA
- 16h | Brentford x Aston Villa | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 14h | Saarbrucken x SSV Ulm | Canal GOAT e OneFootball
UEFA YOUTH LEAGUE
- 9h | Juventus sub-19 x Borussia Dortmund sub-19 | UEFA.tv
- 11h | Real Madrid sub-19 x Olympique de Marselha sub-19 | UEFA.tv
CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA
- 15h15 | Al Hilal x Al Duhail | ESPN 4 e Disney+
MLS
- 20h30 | Inter Miami x Seattle Sounders | Apple TV+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Central FC x Moca | Disney+
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 21h | Chorillo FC (F) x Orlando Pride (F) | Disney+
- 23h | Vancouver Rise FC (F) x Gotham FC (F) | Disney+
