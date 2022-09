Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (27)

A terça-feira (27) de futebol será de bola rolando na Liga das Nações e nos amistosos de seleções, com destaque para Brasil x Tunísia. A Série A do Brasileirão, a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Paulista Feminino também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (27)

Amistoso da Seleção Brasileira

15h30 - Brasil x Tunísia - TV Globo e SporTV

Amistoso de Seleções

13h - Uruguai x Canadá - SporTV

23h - México x Colômbia - SporTV

Brasileirão Série A

21h - Santos x Athletico-PR - SporTV e Premiere

Copa do Brasil Sub-20

15h - Cruzeiro x Real Brasília - Sem informação de transmissão

15h - Coritiba x Londrina - Sem informação de transmissão

Campeonato Paulista Feminino

15h - RB Bragantino x Taubaté - Eleven Sports

18h30 - Corinthians x São José-SP - SporTV

Liga das Nações

15h45 - Portugal x Espanha - Star+

15h45 - Suíça x República Tcheca - SporTV 3

15h45 - Irlanda x Armênia - Star+

15h45 - Ucrânia x Escócia - Star+

15h45 - Albânia x Islândia - Star+

15h45 - Noruega x Sérvia - ESPN e Star+

15h45 - Suécia x Eslovênia - ESPN e Star+

15h45 - Grécia x Irlanda do Norte - SporTV 4

15h45 - Kosovo x Chipre -Star+

