Copa América e Eurocopa Feminina e a Série B do Brasileiro marcam esta terça-feira (26) de futebol. O destaque do dia é o duelo entre Brasil e Paraguai pela semifinal da Copa América Feminina. Confira a agenda de jogos e as transmissões.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (26)

Copa América Feminina - Semifinal

21h - Brasil x Paraguai - Sportv

Eurocopa Feminina

16h - Inglaterra x Suécia - Star +

Brasileirão Série B

18h30 - Chapecoense x Grêmio - Premiere e Sportv

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte