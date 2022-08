Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (2)

Acooorda que tem jogão nesta terça-feira (2)! Corinthians e Flamengo se enfrentam nas quartas de final da Libertadores! Também tem Sul-Americana, com a possível estreia de Suarez no Nacional, e Série B. Confira a agenda de jogos e as transmissões.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (2)

LIBERTADORES

21h30 - Corinthians x Flamengo - Conmebol TV e SBT

Brasileirão série B

21h30 - Sport x Criciúma - Premiere e SporTV

SUL-AMERICANA

19h15 - Nacional-URU x Atlético-GO - Conmebol TV

21h30 - Deportivo Táchira x Independiente del Valle - Conmebol TV

Legenda: Flamengo encara o Corinthians nas quartas da Libertadores. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo