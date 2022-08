Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (16)

A terça-feira (16) de futebol será de playoffs da Liga dos Campeões e rodada da Série B do Brasileiro. As categorias de base movimentam clássicos estaduais no Sub-17.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (16)

Brasileirão Série B

20h30 - Londrina x Bahia - SporTV e Premiere

Playoffs da Liga dos Campeões

16h - Copenhagen x Trabzonspor - HBO Max e Arena TNT

16h - Bodo/Glimt x Dínamo Zagreb - HBO Max e Arena TNT

16h - Rangers x PSV Eindhoven - HBO Max e Arena TNT

Campeonato Brasileiro Sub-17

15h15 - Flamengo x Fluminense - SporTV

18h - Palmeiras x Santos - SporTV

Campeonato Português

19h30 - Noroeste/SP x Botafogo/SP - Eleven TV.