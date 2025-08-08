Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (8)
CAMPEONATO UCRANIANO
- 09h30 | Poltava x Veres Rivne | OneFootball
- 12h | Rukh x Dínamo de Kiev | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 13h30 | Nuremberg x Darmstadt | OneFootball e Canal GOAT
- 13h30 | Preussen Münster x Paderborn | OneFootball
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 15h | Chelsea x Bayer Leverkusen | DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
- 15h | Monaco x Inter de Milão | SportyNet (YouTube)
- 15h30 | Newcastle x Espanyol | ESPN e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 15h30 | Gaziantep x Galatasaray | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Birmingham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Casa Pia x Sporting | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Ferroviária x Amazonas | Disney+
- 21h35 | Coritiba x Chapecoense | RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
COPA PAULISTA
- 20h | Paulista x Rio Branco | Paulistão (YouTube)
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
- 20h | Santo André x Corinthians | Canal GOAT e LNFTV (YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h | Newell's Old Boys x Central Córdoba | Disney+
NWSL
- 23h | Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) | Canal GOAT
