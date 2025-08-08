Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (8)

CAMPEONATO UCRANIANO

  • 09h30 | Poltava x Veres Rivne | OneFootball
  • 12h | Rukh x Dínamo de Kiev | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 13h30 | Nuremberg x Darmstadt | OneFootball e Canal GOAT
  • 13h30 | Preussen Münster x Paderborn | OneFootball

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 15h | Chelsea x Bayer Leverkusen | DAZN e SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h | Monaco x Inter de Milão | SportyNet (YouTube)
  • 15h30 | Newcastle x Espanyol | ESPN e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 15h30 | Gaziantep x Galatasaray | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Birmingham x Ipswich | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Casa Pia x Sporting | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Ferroviária x Amazonas | Disney+
  • 21h35 | Coritiba x Chapecoense | RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

COPA PAULISTA

  • 20h | Paulista x Rio Branco | Paulistão (YouTube)

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

  • 20h | Santo André x Corinthians | Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h | Newell's Old Boys x Central Córdoba | Disney+

NWSL

  • 23h | Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) | Canal GOAT
