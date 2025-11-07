Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (7)
MUNDIAL SUB-17
9h30 | El Salvador x Colômbia | FIFA+
9h30 | Inglaterra x Haiti | FIFA+
10h | Alemanha x Coreia do Norte | FIFA+
10h30 | Egito x Venezuela | FIFA+
11h45 | México x Costa do Marfim | FIFA+
12h15 | Suíça x Coreia do Sul | FIFA+
12h45 | Brasil x Indonésia | Sportv 2, CazéTV e FIFA+
12h45 | Zâmbia x Honduras | FIFA+
CAMPEONATO SAUDITA
11h35 | Al Fateh x Al Taawoun | Canal GOAT
14h30 | Al Najma x Al Hilal | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
14h30 | Dynamo Dresden x Nuremberg | Rede Contínua Sports e OneFootball
14h30 | Greuther Fürth x Preussen Münster | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
15h | Duisburg x Waldhof Mannheim | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
16h30 | Werder Bremen x Wolfsburg | Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO HOLANDÊS
16h | Twente x Telstar | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
16h | Vitesse x Cambuur | Canal CaloSalvador
CAMPEONATO ITALIANO
16h45 | Pisa x Cremonese | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
16h30 | Spezia x Bari | SportyNet (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)
16h30 | Campobasso x Sambenedettese | FIFA+
CAMPEONATO FRANCÊS
16h45 | Paris FC x Rennes | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
17h | Elche x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
16h30 | Mirandés x Sporting Gijón | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
17h | Watford x Bristol City | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO FEMININO
16h | Fiorentina x Roma | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
14h30 | Bayern de Munique x Union Berlin | DAZN
CAMPEONATO URUGUAIO
16h30 | Miramar Misiones x Racing | Disney+
19h30 | Cerro Largo x Liverpool | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
19h | Athletic x Ferroviária | ESPN e Disney+
21h30 | Cuiabá x Goiás | Disney+
MLS (PLAYOFFS)
21h | Charlotte x New York City | Apple TV
NWSL (PLAYOFFS)
22h | Orlando Pride x Seattle Reign | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO JAPONÊS
2h | Kashima Antlers x Yokohama FC | Canal GOAT