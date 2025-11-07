Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: Al-Hilal entra em campo nesta segunda-feira (4).
Foto: Fayez NURELDINE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (7)

MUNDIAL SUB-17

9h30 | El Salvador x Colômbia | FIFA+
9h30 | Inglaterra x Haiti | FIFA+
10h | Alemanha x Coreia do Norte | FIFA+
10h30 | Egito x Venezuela | FIFA+
11h45 | México x Costa do Marfim | FIFA+
12h15 | Suíça x Coreia do Sul | FIFA+
12h45 | Brasil x Indonésia | Sportv 2, CazéTV e FIFA+
12h45 | Zâmbia x Honduras | FIFA+

CAMPEONATO SAUDITA

11h35 | Al Fateh x Al Taawoun | Canal GOAT
14h30 | Al Najma x Al Hilal | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

14h30 | Dynamo Dresden x Nuremberg | Rede Contínua Sports e OneFootball
14h30 | Greuther Fürth x Preussen Münster | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

15h | Duisburg x Waldhof Mannheim | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

16h30 | Werder Bremen x Wolfsburg | Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO HOLANDÊS

16h | Twente x Telstar | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

16h | Vitesse x Cambuur | Canal CaloSalvador

CAMPEONATO ITALIANO

16h45 | Pisa x Cremonese | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

16h30 | Spezia x Bari | SportyNet (YouTube) e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (TERCEIRA DIVISÃO)

16h30 | Campobasso x Sambenedettese | FIFA+

CAMPEONATO FRANCÊS

16h45 | Paris FC x Rennes | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Elche x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

16h30 | Mirandés x Sporting Gijón | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

17h | Watford x Bristol City | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO FEMININO

16h | Fiorentina x Roma | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

14h30 | Bayern de Munique x Union Berlin | DAZN

CAMPEONATO URUGUAIO

16h30 | Miramar Misiones x Racing | Disney+
19h30 | Cerro Largo x Liverpool | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

19h | Athletic x Ferroviária | ESPN e Disney+
21h30 | Cuiabá x Goiás | Disney+

MLS (PLAYOFFS)

21h | Charlotte x New York City | Apple TV

NWSL (PLAYOFFS)

22h | Orlando Pride x Seattle Reign | Xsports e Canal GOAT

CAMPEONATO JAPONÊS

2h | Kashima Antlers x Yokohama FC | Canal GOAT

