Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (4)

A agenda de jogos desta sexta-feira (4) conta com partidas da Série B do Brasileirão, do Campeonato Espanhol, do Campeonato Italiano, do Campeonato Alemão, do Campeonato Francês e do Campeonato Português, além de duelo decisivo na Copa do Brasil Sub-20. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (4)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

21h30 - Náutico x Ponte Preta - Premiere

CAMPEONATO ESPANHOL

17h - Girona x Athletic Bilbao - ESPN e Star+

CAMPEONATO ITALIANO

16h45 - Udinese x Lecce - Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

16h30 - Borussia Mönchengladbach x Stuttgart

CAMPEONATO FRANCÊS

17h - Troyes x Auxerre - ESPN e Star+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

17h15 - Gil Vicente x Portimonense

COPA DO BRASIL SUB-20

19h - Ceará x Flamengo - SporTV