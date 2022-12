Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (30)

A bola já voltou a rolar em alguns dos principais campeonatos nacionais na Europa e a agenda de jogos desta sexta-feira (30) conta com alguns duelos interessantes, sobretudo no futebol espanhol e no futebol inglês. O dia também será de partidas em outros campeonatos, como o indiano e o australiano. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (30)

LALIGA - CAMPEONATO ESPANHOL

13h | Getafe - Mallorca | Star+

15h15 | Celta de Vigo - Sevilla | ESPN 2 e Star+

15h15 | Cadiz - Almeria | Star+

17h30 | Real Valladolid - Real Madrid | ESPN e Star+

PREMIER LEAGUE - CAMPEONATO INGLÊS

16h45 | West Ham - Brentford | ESPN 4 e Star+

17h | Liverpool - Leicester | Star+

SUPERLIGA INDIANA

11h | East Bengal - Bengaluru | OneFootball

CAMPEONATO AUSTRALIANO

05h45 | Western United - Brisbane Roar | OneFootball