Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (29)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h50 | Al Hilal x Al Riyadh | Canal GOAT
  • 15h | Al Shabab x Al Khaleej | Sportv
  • 15h | Al Taawoun x Al Nassr | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Cremonese x Sassuolo | ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 | Lecce x Milan | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 13h30 | Hertha Berlin x Elversberg | Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 | Nurnberg x Paderborn | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Hamburgo x St. Pauli | Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h30 | Elche x Levante | Disney+
  • 16h30 | Valencia x Getafe | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Leicester x Birmingham | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Gil Vicente x Moreirense | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Operário-PR x Coritiba | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Banfield x Tigre | ESPN 4 e Disney+

COPA PAULISTA

  • 19h | União São João x Noroeste | Paulistão (YouTube)

NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)

  • 21h | Orlando Pride (F) x Gotham FC (F) | Xsports e Canal GOAT

CAMPEONATO MEXICANO

  • 22h | Atlético San Luis x Toluca | Disney+
Assuntos Relacionados
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 16 minutos

Jogada

Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Fortaleza visita o Colorado neste domingo pela Série A

Vladimir Marques 28 de Agosto de 2025
Kervin Andrade vendido pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta venda de Kervin e meia viaja para assinar contrato

Meia fará exames concluir os trâmites do negócio

Brenno Rebouças 28 de Agosto de 2025

Jogada

Juventude terá pelo menos três desfalques para duelo com o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no sábado, no Castelão

Redação 28 de Agosto de 2025

Jogada

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Entre as novidades para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo está Flaco López, do Palmeiras

AFP 28 de Agosto de 2025
robinho

Jogada

Condenado por estupro, Robinho seguirá preso após decisão do STF

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão

Redação 28 de Agosto de 2025