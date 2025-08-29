Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (29)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h50 | Al Hilal x Al Riyadh | Canal GOAT
- 15h | Al Shabab x Al Khaleej | Sportv
- 15h | Al Taawoun x Al Nassr | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Cremonese x Sassuolo | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Lecce x Milan | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 13h30 | Hertha Berlin x Elversberg | Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 | Nurnberg x Paderborn | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Hamburgo x St. Pauli | Xsports, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h30 | Elche x Levante | Disney+
- 16h30 | Valencia x Getafe | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Leicester x Birmingham | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Gil Vicente x Moreirense | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Operário-PR x Coritiba | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Banfield x Tigre | ESPN 4 e Disney+
COPA PAULISTA
- 19h | União São João x Noroeste | Paulistão (YouTube)
NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)
- 21h | Orlando Pride (F) x Gotham FC (F) | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Atlético San Luis x Toluca | Disney+
