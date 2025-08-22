Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:14)
Jogada
Legenda: Kane, jogador do Bayern de Munique, durante partida
Foto: ALEXANDRA BEIER/AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (22)

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 7h | Kashiwa Reysol x Urawa Reds | Canal GOAT

CAMPEONATO FINLANDÊS

  • 12h | VPS x KTP | TV do Zé (YouTube) e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 13h30 | Elversberg x Kaiserslautern | OneFootball
  • 13h30 | Preussen Münster x Nuremberg | OneFootball

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 14h | KFUM Oslo x Ham-Kam | TV do Zé (YouTube) e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Bayern x RB Leipzig | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h30 | Pescara x Cesena | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | PSG x Angers | CazéTV

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | West Ham x Chelsea | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h | Derby County x Bristol City | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h30 | Betis x Alavés | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Leganés x Cádiz | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Athletic x Chapecoense | ESPN e Disney+
  • 21h35 | Criciúma x Novorizontino | RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Montevideo Wanderers x Juventud | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 20h | Tigre x Independiente Rivadavia | Disney+
