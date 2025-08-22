Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (22)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (22)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Kashiwa Reysol x Urawa Reds | Canal GOAT
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 12h | VPS x KTP | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 13h30 | Elversberg x Kaiserslautern | OneFootball
- 13h30 | Preussen Münster x Nuremberg | OneFootball
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 14h | KFUM Oslo x Ham-Kam | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Bayern x RB Leipzig | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h30 | Pescara x Cesena | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | PSG x Angers | CazéTV
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | West Ham x Chelsea | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h | Derby County x Bristol City | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h30 | Betis x Alavés | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Leganés x Cádiz | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Athletic x Chapecoense | ESPN e Disney+
- 21h35 | Criciúma x Novorizontino | RedeTV!, Desimpedidos e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Montevideo Wanderers x Juventud | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 20h | Tigre x Independiente Rivadavia | Disney+
