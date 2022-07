Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (22)

A sexta-feira (22) traz Série B do Brasileirão com o Sampaio Corrêa em campo diante do Sport. Além disso, Crystal Palaces, Fiorentina e Benfica fazem amistosos de pré-temporada. Confira agenda de jogos do dia e transmissões.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (22)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

21h30 - Sampaio Corrêa x Sport - Premiere e Sportv

BRASILEIRO SUB-20

19h - América-MG x Atlético-MG - Sportv

CATRINENSE SÉRIE B

19h30 - Criciúma x Blumenau - Sem transmissão

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

07h05 - Crystal Palace x Leeds - Sem transmissão

12h - Fiorentina x Trento - Sem transmissão

12h30 - Benfica x Girona - Sem transmissão

