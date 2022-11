Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (18)

A agenda de jogos desta sexta-feira (18) conta com alguns amistosos preparatórios de seleções nacionais que vão disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Países como Bélgica, Sérvia e Camarões entram em campo para seus últimos compromissos antes do início do Mundial, que acontece no próximo domingo (20). Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (18)

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

07h | Camarões - Panamá

12h | Bélgica - Egito | SporTV

12h30 | Bahrein - Sérvia | SporTV 3

20h | República Dominicana - Cuba