Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

A agenda de jogos desta sexta-feira (16) não conta com jogos da Copa do Mundo. As partidas da competição internacional só retornam neste sábado (17), com a disputa do terceiro lugar. Apesar disso, outras competições movimentam os gramados nesta sexta. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (16)

SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL

17h | Tenerife - Andorra

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA FEMININA

14h45 | Vllaznia - Chelsea | DAZN e YouTube

14h45 | Roma - St. Polten | DAZN e YouTube

17h | Paris Saint-Germain - Real Madrid | DAZN e YouTube

17h | Wolfsburg - Slavia Prague | DAZN e YouTube

SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO INGLÊS

17h | Birmingham - Reading | Star+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

06h | Paris Saint-Germain - Paris | OneFootball App

07h | Cambuur - Lille

11h | Galatasaray - Toulouse

12h | Rennes - Feyenoord

12h | Hatayspor - Lazio

12h30 | Liverpool - Milan

13h | Empoli - Monaco

15h | Crystal Palace - Real Valladolid

15h30 | Valencia - Nottingham Forest

16h | Nice - Atalanta

16h | Roma - Cádiz

16h45 | Leeds United - Real Sociedad

TAÇA DA LIGA PORTUGUESA

15h30 | Feirense - Leixões

15h30 | Santa Clara - Arouca

17h30 | Porto - Vizela | ESPN e Star+

17h30 | Chaves - Mafra