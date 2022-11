Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (11)

Fortaleza chega na última rodada da Série A com chances de vaga na Libertadores; veja cenários

Após rebaixamento, veja jogadores do Ceará com contrato até 2023

Ceará despenca financeiramente com queda para Série B; saiba quanto Vovô pode perder

Com rebaixamento, Ceará perde chance de bater recorde do Nordeste em edições seguidas na Série A

5