Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (2)

A sexta-feira (2) de futebol será de bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro e nas principais ligas europeias. O amistoso da Seleção Feminina do Brasil, contra a África do Sul, também movimenta a rodada pré-final de semana.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (2)

Amistoso da Seleção Feminina

13h - África do Sul x Brasil - SporTV

Brasileirão Série B

19h - Náutico x Ituano - SporTV e Premiere

21h30 - Grêmio x Vila Nova - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h - Celta x Cádiz -

Campeonato Alemão

15h30 - Borussia Dortmund x Hoffenheim - OneFootball

Campeonato Português

15h - Benfica x Vizela - Star+

17h15 - Estoril x Sporting - Star+

