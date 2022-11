A agenda de jogos desta segunda-feira (7) tem jogos importantes. Destaque para a final do Campeonato Cearense Feminino entre Ceará e Fortaleza, no PV, e o Atlético/MG e Botafogo, pela Série A do Brasileiro.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (7)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

20h - Atlético Mineiro x Botafogo - SporTV e Premiere

CAMPEONATO CEARENSE FEMININO

19h - Ceará x Fortaleza - FCF TV

CAMPEONATO ESPANHOL

17h - Rayo Vallecano x Real Madrid ESPN, Star+

CAMPEONATO TURCO

14h - Fenerbahçe x Sivasspor ESPN 4, Star+