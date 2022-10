A semana começa com o duelo importantíssimo no Brasileirão. Ceará e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (31) no primeiro jogo da 35ª rodada do torneio. Confiira a agenda de jogos.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (31)

CAMPEONATO BRASILEIRO

20h - Ceará x Fluminense - SporTV e Premiere

CAMPEONATO ITALIANO

14h30 - Verona x Roma - ESPN 4 e Star+

16h45 - Monza x Bologna - Star+

CAMPEONATO ESPANHOL

17h - Elche x Getafe - Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte