Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025
(Atualizado às 08:26)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (25)
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 12h | El Mahalla x Al Ahly | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Udinese x Hellas Verona | ESPN 3 e Disney+
- 15h45 | Inter de Milão x Torino | CazéTV e Disney+
CAMPEONATO NORUEGUÊS
- 14h | Sarpsborg x Kristiansund | OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h30 | Athletic Bilbao x Rayo Vallecano | ESPN 4 e Disney+
- 16h30 | Sevilla x Getafe | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 14h30 | Albacete x Racing Santander | Disney+
- 16h30 | Córdoba x Las Palmas | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 15h | Deportivo Riestra x Sarmiento | Disney+
- 19h | Belgrano x Central Córdoba | Disney+
- 21h15 | Lanús x River Plate | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Newcastle x Liverpool | Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Palmeiras x Sport | Premiere
- 21h | Flamengo x Vitória | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Botafogo-SP x Vila Nova | ESPN e Disney+
- 21h30 | Avaí x Amazonas | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
- 19h30 | CSA x Ponte Preta | DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 19h30 | Guarani x Confiança | DAZN e SportyNet+
COPA PAULISTA
- 19h | Oeste x Portuguesa Santista | Paulistão (YouTube)
- 20h | São Bento x São José | Ulisses TV (YouTube)
