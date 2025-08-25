Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2025

Daniel Farias
Jogada
Legenda: Federico Chiesa durante Liverpool x Bournemouth na Premier League
Foto: Paul ELLIS / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (25)

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 12h | El Mahalla x Al Ahly | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Udinese x Hellas Verona | ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 | Inter de Milão x Torino | CazéTV e Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS

  • 14h | Sarpsborg x Kristiansund | OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h30 | Athletic Bilbao x Rayo Vallecano | ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 | Sevilla x Getafe | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 14h30 | Albacete x Racing Santander | Disney+
  • 16h30 | Córdoba x Las Palmas | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 15h | Deportivo Riestra x Sarmiento | Disney+
  • 19h | Belgrano x Central Córdoba | Disney+
  • 21h15 | Lanús x River Plate | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Newcastle x Liverpool | Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Palmeiras x Sport | Premiere
  • 21h | Flamengo x Vitória | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Botafogo-SP x Vila Nova | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Avaí x Amazonas | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE C

  • 19h30 | CSA x Ponte Preta | DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 19h30 | Guarani x Confiança | DAZN e SportyNet+

COPA PAULISTA

  • 19h | Oeste x Portuguesa Santista | Paulistão (YouTube)
  • 20h | São Bento x São José | Ulisses TV (YouTube)
