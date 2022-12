É, amigos e amigas, a Copa do do Mundo de 2022 acabou. Porém, o calendário do futebol segue firme. Tem mais time em campo nesta segunda-feira (19). Confira a agenda de jogos e onde assistir.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (19)

CAMPEONATO INGLÊS - 2ª Divisão

17h - Wigan x Sheffield United - ESPN 2 e Star+

ALLIANZ CUP

17h15 - Sporting x Braga - ESPN4 e Star +

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte