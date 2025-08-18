Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:30)
Jogada
Legenda: Jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol durante partida
Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (18)

COPA DA ITÁLIA

  • 13h | Audace Cerignola x Hellas Verona | SportyNet (YouTube)
  • 13h30 | Spezia x Sampdoria | SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 15h45 | Udinese x Carrarese | SportyNet (YouTube)
  • 16h15 | Torino x Modena | SportyNet (TV fechada e YouTube)

COPA DA ALEMANHA

  • 13h | Dynamo Dresden x Mainz 05 | Disney+
  • 13h | Preussen Munster x Hertha Berlin | Disney+
  • 15h45 | Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO

  • 14h | Sporting Gijón x Córdoba | Disney+
  • 16h30 | Almería x Albacete | Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 15h30 | Kasimpasa x Trabzonspor | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Leeds United x Everton | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Elche x Real Bétis | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 16h15 | Gil Vicente x Porto | ESPN 3 e Disney+

BRASILEIRÃO – SÉRIE B

  • 19h | Volta Redonda x CRB | ESPN, Disney+ e SportyNet
  • 21h | Athletic x Criciúma | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Sarmiento Junin x Atlético Tucumán | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Cerro Largo x Danubio | Disney+

BRASILEIRÃO – SÉRIE C

  • 19h30 | Tombense x Caxias | DAZN e SportyNet+
  • 19h30 | Ypiranga x Botafogo-PB | SportyNet (TV fechada, + e YouTube)

BRASILEIRÃO – SÉRIE A

  • 20h | Mirassol x Cruzeiro | Sportv e Premiere

BRASILEIRÃO – SÉRIE D

  • 20h30 | Santa Cruz x Altos | Metrópoles (YouTube)

BRASILEIRÃO FEMININO – SÉRIE A2 (SEMIFINAL)

  • 21h | Santos (F) x Atlético-MG (F) | TV Brasil
Assuntos Relacionados
Foto de Lucca Prior em desembarque do Fortaleza em Buenos Aires

Jogada

Fortaleza desembarca na Argentina para decisão na Libertadores; veja programação

Elenco do Tricolor do Pici treina no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires

Daniel Farias Há 48 minutos
Foto de jogador do Cruzeiro comemorando gol em jogo contra o CRB

Jogada

Mirassol x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores do Borussia Dortmund comemoram gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Galvão Bueno receberá Título de Cidadão Cearense pela Alece

Jogada

Galvão Bueno receberá Título de Cidadão Cearense na Assembleia Legislativa

Narrador será homenageado em sessão solene

Ian Laurindo* 17 de Agosto de 2025
Foto de Fernando Sobral em Ceará x Grêmio no Brasileirão 2025

Jogada

Fernando Sobral desfalca o Ceará contra o Grêmio após terceiro cartão amarelo

Volante foi advertido com mais um cartão amarelo na partida contra o RB Bragantino

Daniel Farias 17 de Agosto de 2025
Foto de Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo sobre o Internacional na Libertadores

Jogada

Internacional x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias 17 de Agosto de 2025