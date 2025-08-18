Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025
(Atualizado às 08:30)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (18)
COPA DA ITÁLIA
- 13h | Audace Cerignola x Hellas Verona | SportyNet (YouTube)
- 13h30 | Spezia x Sampdoria | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h45 | Udinese x Carrarese | SportyNet (YouTube)
- 16h15 | Torino x Modena | SportyNet (TV fechada e YouTube)
COPA DA ALEMANHA
- 13h | Dynamo Dresden x Mainz 05 | Disney+
- 13h | Preussen Munster x Hertha Berlin | Disney+
- 15h45 | Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 14h | Sporting Gijón x Córdoba | Disney+
- 16h30 | Almería x Albacete | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 15h30 | Kasimpasa x Trabzonspor | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Leeds United x Everton | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Elche x Real Bétis | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Gil Vicente x Porto | ESPN 3 e Disney+
BRASILEIRÃO – SÉRIE B
- 19h | Volta Redonda x CRB | ESPN, Disney+ e SportyNet
- 21h | Athletic x Criciúma | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Sarmiento Junin x Atlético Tucumán | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Cerro Largo x Danubio | Disney+
BRASILEIRÃO – SÉRIE C
- 19h30 | Tombense x Caxias | DAZN e SportyNet+
- 19h30 | Ypiranga x Botafogo-PB | SportyNet (TV fechada, + e YouTube)
BRASILEIRÃO – SÉRIE A
- 20h | Mirassol x Cruzeiro | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO – SÉRIE D
- 20h30 | Santa Cruz x Altos | Metrópoles (YouTube)
BRASILEIRÃO FEMININO – SÉRIE A2 (SEMIFINAL)
- 21h | Santos (F) x Atlético-MG (F) | TV Brasil
