Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (18)

A semana começa movimentada. Nesta segunda-feira (18), a agenda de jogos traz duelos nas Séries A, B e C do Brasleirão, além de jogo do Brasil na Copa América Feminina de Futebol. Confira a agenda.

Jogos de hoje, segunda (18)

Brasileirão série A

20h - Palmeiras x Cuiabá - Premiere

Brasileirão série B

20h - Sport x Vila Nova - SporTV e Premiere

Brasileirão série C

20h - Manaus x Volta Redonda - Band, Dazn e TikTok

Copa América Feminina

18h - Venezuela x Brasil - SporTV, Globoplay e SBT

21h - Peru x Uruguai - SporTV 3

