Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025

Daniel Farias
15 de Setembro de 2025
Jogada
Legenda: Jogadores do Cruzeiro durante partida contra o Atlético-MG na Copa do Brasil
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (15)

CAMPEONATO LETÃO

  • 11h30 | Daugava x Grobina | Canal GOAT e OneFootball

CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

  • 13h | Al Wahda x Al Ittihad | ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 | Al Ahli x Nasaf | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 13h30 | Hellas Verona x Cremonese | ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 | Como x Genoa | Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Rizespor x Genclerbirligi | Disney+

CAMPEONATO ISLANDÊS

  • 15h | Breidablik x IB Vestmannaeyja | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h30 | Real Zaragoza x Albacete | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Espanyol x Mallorca | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Ferroviária x Novorizontino | ESPN e Disney+
  • 21h30 | CRB x Amazonas | SportyNet e Disney+

BRASILEIRÃO

  • 20h | Bahia x Cruzeiro | Sportv e Premiere

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

  • 20h | Atlético San Luis x León | Disney+

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

  • 20h30 | Corinthians x Cruzeiro | Canal GOAT e LNFTV
