Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (15)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:43)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (15) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (15)
CAMPEONATO LETÃO
- 11h30 | Daugava x Grobina | Canal GOAT e OneFootball
CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA
- 13h | Al Wahda x Al Ittihad | ESPN 4 e Disney+
- 15h15 | Al Ahli x Nasaf | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Hellas Verona x Cremonese | ESPN 3 e Disney+
- 15h45 | Como x Genoa | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Rizespor x Genclerbirligi | Disney+
CAMPEONATO ISLANDÊS
- 15h | Breidablik x IB Vestmannaeyja | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h30 | Real Zaragoza x Albacete | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Espanyol x Mallorca | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Ferroviária x Novorizontino | ESPN e Disney+
- 21h30 | CRB x Amazonas | SportyNet e Disney+
BRASILEIRÃO
- 20h | Bahia x Cruzeiro | Sportv e Premiere
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
- 20h | Atlético San Luis x León | Disney+
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
- 20h30 | Corinthians x Cruzeiro | Canal GOAT e LNFTV
Assuntos Relacionados