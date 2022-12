Apesar da proximidade do fim da Copa do Mundo, a agenda de futebol desta segunda-feira (12) tem mais futebol. É dia da mulherada entrar em campo no Paulistão Feminino. Palmeiras e Ferroviária brigam por vaga na final do torneio.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (12)



PAULISTA FEMININO



21H30 - Palmeiras x Ferroviária - SporTV, Eleven Sports e Paulistão Play

