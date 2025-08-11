Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:38)
Jogada
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (11)

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 14h45 | Estoril x Estrela Amadora | Disney+
  • 16h45 | Porto x Vitória de Guimarães | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 15h30 | Trabzonspor x Kocaelispor | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | Defensa y Justicia x Deportivo Riestra | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 19h | Defensor x River Plate | Disney+

COPA PAULISTA

  • 19h | Guarani x São Bento | Paulistão (YouTube)
  • 19h | Oeste x São José | Paulistão (YouTube)
  • 20h | Comercial x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Criciúma x Athletico-PR | Disney+
  • 21h30 | Paysandu x Vila Nova | Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE C

  • 19h30 | Itabaiana x CSA | SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 19h30 | Figueirense x Maringá | DAZN e SportyNet+

BRASILEIRÃO

  • 20h | Juventude x Corinthians | Sportv e Premiere

CAMPEONATO MEXICANO

  • 00h | Atlético San Luis x Cruz Azul | Disney+
