Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (11)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:38)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (11) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (11)
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 14h45 | Estoril x Estrela Amadora | Disney+
- 16h45 | Porto x Vitória de Guimarães | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 15h30 | Trabzonspor x Kocaelispor | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | Defensa y Justicia x Deportivo Riestra | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 19h | Defensor x River Plate | Disney+
COPA PAULISTA
- 19h | Guarani x São Bento | Paulistão (YouTube)
- 19h | Oeste x São José | Paulistão (YouTube)
- 20h | Comercial x Inter de Limeira | Paulistão (YouTube)
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Criciúma x Athletico-PR | Disney+
- 21h30 | Paysandu x Vila Nova | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
- 19h30 | Itabaiana x CSA | SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 19h30 | Figueirense x Maringá | DAZN e SportyNet+
BRASILEIRÃO
- 20h | Juventude x Corinthians | Sportv e Premiere
CAMPEONATO MEXICANO
- 00h | Atlético San Luis x Cruz Azul | Disney+
