Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (3)

A segunda-feira (3) de futebol será de bola rolando na Série A e B do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil Sub-20. As principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (3)

Brasileirão Série A

20h - Botafogo x Palmeiras - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

20h - Guarani x Londrina - Premiere

20h - Sampaio Corrêa x Ponte Preta - Premiere

Copa do Brasil Sub-20

15h30 - Brasil de Pelotas x Palmeiras - SporTV

Campeonato Inglês

16h - Leicester x Nottingham Forest - Star+

Campeonato Espanhol

16h - Rayo Vallecano x Elche - Star+

Campeonato Italiano

15h45 - Hellas Verona x Udinese - Star+

Campeonato Português

16h15 - Marítimo x Casa Pia - Star+

