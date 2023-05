Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (2)

A agenda de futebol desta terça-feira (2) está cheia! É dia de Libertadores, Sul-Americana, Séries B e C. O Floresta, único representante cearense na Terceirona, vai estrear no torneio diante do São José-RS. Tem também Arsenal e Chelsea pelo Campeonato Inglês. Confira a agenda de jogos e onde assistir.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (2)

TAÇA LIBERTADORES

19h - Ñublense x Aucas - Paramount+

19h - Liverpool-URU x Argentinos Juniors - Paramount+

19h - Fluminense x River Plate - Paramount+

21h - Corinthians x Independiente del Valle - Paramount+

21h - Atlético Nacional x Olimpia - Paramount+

21h - Sporting Central x The Strongest - Paramount+

SÉRIE B

19h - Ponte Preta x Botafogo-SP

19h - CRB x Sampaio Corrêa

19h - Atlético-GO x Chapecoense

SÉRIE C

19h - São José-RS x Floresta - Nosso Futebol

19h - Volta Redonda x Pouso Alegre - Nosso Futebol

21h30 - Manaus x Náutico - DAZN

COPA SUL-AMERICANA

19h - Huracán x Danubio - Paramount+

19h - Tacuary x Oriente Petrolero - Star+

19h - Tolima x São Paulo - ESPN e Star+

21h - Magallanes x Univ. César Vallejo - Paramount+

21h - Bragantino x Estudiantes - Star+

21h30 - Newell's Old Boys x Santos - ESPN e Star+



CAMPEONATO INGLÊS

16h - Arsenal x Chelsea - Star+