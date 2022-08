A semana começa com jogos do Brasileirão nas Séries A, C e D. O destaque vai para Santos e Fluminense, que encerram a rodada de abertura do returno. O Ferroviário também entra em campo nesta segunda-feira (1). Confira agenda de jogos e transmissões.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (1)

Brasilerão série A

20h - Santos x Fluminense - Premiere

Brasileirão série C

20h - Remo x Ferroviário - DAZN

Brasileirão série D

20h - Retrô x Santa Cruz - InStat Sport TV

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte