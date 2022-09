Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (24)

O sábado (24) de futebol será de bola rolando na Série B e C do Campeonato Brasileiro. A final do Brasileirão Feminino, a Liga das Nações e os amistosos de seleção também movimentam a rodada.

Campeonato Brasileiro Feminino

14h - Corinthians x Internacional - Band, SporTV e Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Ituano x Brusque - Premiere

18h15 - Bahia x Operário-PR - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

17h - Paysandu x Vitória - DAZN

17h - Figueirense x ABC - Band, DAZN e TikTok

Liga das Nações

10h - Armênia x Ucrânia - Star+

13h - Eslovênia x Noruega - SporTV 3

13h - Irlanda do Norte x Kosovo - ESPN e Star+

15h45 - República Tcheca x Portugal - SporTV 3

15h45 - Espanha x Suíça - ESPN e Star+

15h45 - Escócia x Irlanda - Star+

15h45 - Israel x Albânia - Star+

15h45 - Sérvia x Suécia - Star+

15h45 - Chipre x Grécia - Star+

Amistoso de seleções

22h - México x Peru - Sem informação de transmissão

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil