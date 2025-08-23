Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 23 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (23)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 7h | Cerezo Osaka x Vissel Kobe | Canal GOAT
- 7h30 | Yokohama F. Marinos x Machida Zelvia | Xsports e Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 8h | Paderborn x Fortuna Düsseldorf | OneFootball
- 8h | Karlsruher x Eintracht Braunschweig | OneFootball
- 8h | Hannover x Magdeburg | OneFootball
- 15h30 | Schalke 04 x Bochum | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 8h30 | Manchester City x Tottenham | ESPN e Disney+
- 11h | Brentford x Aston Villa | ESPN e Disney+
- 11h | Bournemouth x Wolverhampton | Disney+
- 11h | Burnley x Sunderland | Disney+
- 13h30 | Arsenal x Leeds United | Xsports e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 8h30 | Charlton x Leicester | ESPN 2 e Disney+
- 11h | Norwich x Middlesbrough | Disney+
SUPERCOPA SAUDITA
- 9h | Al Nassr x Al Ahli | Sportv 3, Canal GOAT, Band, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO FINLANDÊS
- 9h | Ilves x Inter Turku | TV do Zé (YouTube) e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Bayer Leverkusen x Hoffenheim | Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
- 10h30 | Union Berlin x Stuttgart | SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Eintracht Frankfurt x Werder Bremen | Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 | Freiburg x Augsburg | OneFootball
- 10h30 | Heidenheim x Wolfsburg | OneFootball
- 13h30 | St. Pauli x Borussia Dortmund | Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
BRASILEIRÃO
- 16h | RB Bragantino x Fluminense | Premiere
- 18h30 | Cruzeiro x Internacional | Prime Video
- 21h | Grêmio x Ceará | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 16h | Coritiba x Remo | RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
- 18h | Goiás x América-MG | SportyNet e Disney+
- 20h30 | CRB x Athletico-PR | Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE C
- 17h | São Bernardo x Náutico | SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 17h | Ituano x Ypiranga | SportyNet+
- 17h | Caxias x Brusque | SportyNet+
- 19h30 | Figueirense x Floresta | DAZN e SportyNet+
BRASILEIRÃO SÉRIE D
- 16h | Inter de Limeira x Rio Branco-ES | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Barra-SC x Ceilândia | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Aparecidense x Goiatuba | Metrópoles (YouTube)
- 17h | ASA x Manauara | Metrópoles (YouTube)
- 18h | Mixto x Cianorte | Metrópoles (YouTube)
BRASILEIRÃO FEMININO SUB-17
- 11h | Grêmio sub-17 (F) x Corinthians sub-17 (F) | TV Brasil
INTERCONTINENTAL SUB-20
- 16h | Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20 | Globo e Sportv
COPA PAULISTA
- 15h | Araçatuba x XV de Piracicaba | Paulistão (YouTube)
- 15h | São Caetano x Grêmio Prudente | Paulistão (YouTube)
- 16h | Noroeste x União São João | Paulistão (YouTube)
- 19h | Paulista x Primavera | Paulistão (YouTube)
CAMPEONATO FRANCÊS
- 12h | Olympique de Marseille x Paris FC | CazéTV
- 16h05 | Lyon x Metz | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 12h | Mallorca x Celta de Vigo | ESPN 4 e Disney+
- 14h30 | Atlético de Madrid x Elche | Disney+
- 16h30 | Levante x Barcelona | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 12h | Mirandés x Huesca | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Sassuolo x Napoli | ESPN e Disney+
- 13h30 | Genoa x Lecce | Disney+
- 15h45 | Milan x Cremonese | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Roma x Bologna | Xsports e Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 13h45 | PSV x Groningen | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 14h | Nacional x Sporting | ESPN 2 e Disney+
- 16h30 | Benfica x Tondela | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 15h30 | Fenerbahçe x Kocaelispor | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 15h30 | Defensor x Plaza Colonia | Disney+
- 18h | Nacional x Boston River | Disney+
- 20h30 | Miramar Misiones x Cerro Largo | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h30 | Rosario Central x Newell's Old Boys | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Monterrey x Necaxa | SportyNet (TV e YouTube)
MLS
- 20h30 | Philadelphia Union x Chicago Fire | Apple TV
- 20h30 | Montréal x Austin | Apple TV
- 20h30 | Columbus Crew x New England Revolution | Apple TV
- 20h30 | Cincinnati x New York City | Apple TV
- 20h30 | DC United x Inter Miami | Apple TV
- 21h30 | Houston Dynamo x San Jose Earthquakes | Apple TV
- 21h30 | Dallas x Los Angeles FC | Apple TV
- 21h30 | Nashville x Orlando City | Apple TV
- 22h30 | Vancouver Whitecaps x St. Louis | Apple TV
- 22h30 | Real Salt Lake x Minnesota United | Apple TV
- 23h30 | Los Angeles Galaxy x Colorado Rapids | Apple TV
- 23h30 | San Diego x Portland Timbers | Apple TV
NWSL
- 20h30 | Gotham (F) x Utah Royals (F) | Canal GOAT
