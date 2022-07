Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (23)

O sábado de futebol será movimentado. Vai ter jogo nas quatro divisões do Brasileirão, além de futebol feminino e categorias de base. O Athletico-PR encara o Botafogo em busca de retomar a posição no G-4. Além disso, tem sub-20 do Fortaleza entra em campo contra o Cruzeiro.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (23)

Brasileirão série A

19h - São Paulo x Goiás - Premiere

21h - Botafogo x Athletico-PR - SporTV e Premiere

Brasileirão série B

16h - Cruzeiro x Bahia - SporTV e Premiere

16h30 - Grêmio x Ponte Preta - Premiere

16h30 - Vila Nova x Vasco - Premiere

18h30 - Náutico x Londrina - SporTV e Premiere

Brasileirão série C

11h - São José-RS x Botafogo-SP - TV NSports

15h - Atlético-CE x Manaus - TV NSports

17h - ABC x Floresta - DAZN

18h - Brasil de Pelotas x Aparecidense - DAZN

Série D

15h - Afogados x ASA - InStat TV

15h - Portuguesa-RJ x Aimoré - InStat TV

15h - Real Noroese x Anápolis - InStat TV

15h30 - Juventude Samas x Amazonas - InStat TV

BRASILEIRO SUB-20

10h - Fortaleza x Cruzeiro - CBF TV

11h - Grêmio x Internacional - SporTV

11h - Vasco x Chapecoense - Eleven Sports

13h45 - São Paulo x Palmeiras - SporTV

BRASILEIRO FEMININO A2

15h - Minas Brasília x Aliança-GO - Sem transmissão

15h - América-MG x Athletico-PR - Sem transmissão

15h - Botafogo x Vasco - Sem transmissão

15h - Bahia x Fluminense - Sem transmissão

