Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (19)

A agenda de jogos deste sábado (19) conta com alguns amistosos internacionais entre seleções. Países como Suécia, Peru e Colômbia, que estão fora da disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar, entram em campo para disputarem partidas amistosas. Também é dia de duelo decisivo pela final da Copa Verde. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (19)

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

11h | Sudão - Ruanda

12h | Kuwait - Líbano

12h30 | Emirados Árabes - Cazaquistão

13h | Burquina Fasso - Costa do Marfim

13h30 | Albânia - Armênia

14h | Turquia - República Tcheca

14h | Kosovo - Ilhas Faroé

14h | Gibraltar - Andorra

16h30 | Suécia - Argélia

21h30 | Peru - Bolívia

22h | Colômbia - Paraguai | SporTV

23h | Guatemala - Nicarágua

COPA VERDE

19h | Vila Nova - Paysandu | DAZN

CAMPEONATO ITALIANO FEMININO

08h30 | Roma - Sampdoria | ESPN e Star+

e Star+ 10h30 | Parma - Juventus | Star+

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

12h | Sporting Huelva - Real Madrid | DAZN

16h | Athletic Club - Real Sociedad | DAZN

CAMPEONATO INGLÊS FEMININO

12h | Everton - Manchester City | ESPN e Star+

e Star+ 14h30 | Arsenal - Manchester United | ESPN e Star+

3ª DIVISÃO INGLESA

09h | Exeter City - Ipswich | Star+

12h | Burton Albion - Plymouth | Star+

2ª DIVISÃO ESPANHOLA

14h30 | Tenerife - Huesca | Star+