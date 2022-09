Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (17)

O sábado (17) de futebol será de bola rolando na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. A decisão do Brasileirão Feminino Série A2, entre Ceará e Athletico-PR, e as principais ligas europeias também movimentam a rodada.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (17)

Campeonato Brasileiro Série A

16h30 - Avaí x Atlético-MG - Premiere

19h - Botafogo x Coritiba - Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h - Chapecoense x CSA - SporTV e Premiere

16h30 - Brusque x Vila Nova - SporTV e Premiere

19h - Sampaio Corrêa x Criciúma - SporTV e Premiere

20h30 - CRB x Cruzeiro - Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

15h - Aparecidense x Volta Redonda - DAZN

21h - ABC x Paysandu - Band, DAZN e TikTok

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h - Ceará x Athletico-PR - Eleven Sports

Campeonato Brasileiro Sub-17

15h - Atlético-GO x Chapecoense - Sem informação de transmissão

15h - Fortaleza x Atlético-MG - Sem informação de transmissão

15h - Ceará x Cruzeiro - Sem informação de transmissão

Campeonato Inglês

08h30 - Wolverhampton x Manchester City - Star+

11h - Newcastle x Bournemouth - ESPN e Star+

13h30 - Tottenham x Leicester - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

09h - Mallorca x Almería - Star+

11h15 - Barcelona x Elche - Star+

13h30 - Valencia x Celta - Star+

16h - Athletico Bilbao x Rayo Vallecano - Star+

Campeonato Italiano

10h - Bologna x Empoli - Star+

13h - Spezia x Sampdoria - Star+

15h45 - Torino x Sassuolo - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Augsburg x Bayern de Munique - OneFootball

10h30 - Bayer Leverkusen x Werder Bremen - OneFootball

10h30 - Stuttgart x Eintracht Frankfurt - OneFootball

10h30 - Borussia Dortmund x Schalke 04 - OneFootball

13h30 - Borussia Mönchengladbach x RB Leipzig - OneFootball

Campeonato Francês

12h - Montpellier x Strasbourg - Star+

16h - Lille x Toulouse - Star+

Campeonato Português

11h30 - Santa Clara x Paços de Ferreira - Star+

11h30 - Gil Vicente x Rio Ave - Star+

14h - Estoril x Porto - Star+

16h30 - Boavista x Sporting - Star+

