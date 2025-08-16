Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 16 de agosto de 2025
(Atualizado às 11:25)
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (16)
CAMPEONATO JAPONÊS
- 6h | Kashima Antlers x Fukuoka | Canal GOAT
- 7h | Urawa Red Diamonds x Nagoya Grampus | Canal GOAT
- 7h | Vissel Kobe x Yokohama FC | Canal GOAT
COPA DA ALEMANHA
- 8h | FK Pirmasens x Hamburgo | Disney+
- 10h30 | Eintracht Norderstedt x St. Pauli | Disney+
- 10h30 | SV Hemelingen x Wolfsburg | Disney+
- 10h30 | SV Sandhausen x RB Leipzig | ESPN 2 e Disney+
- 13h | Sportfreunde Lotte x Freiburg | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 8h30 | Aston Villa x Newcastle | ESPN e Disney+
- 11h | Brighton x Fulham | Disney+
- 11h | Sunderland x West Ham | ESPN e Disney+
- 11h | Tottenham x Burnley | Xsports e Disney+
- 13h30 | Wolves x Manchester City | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS – SEGUNDA DIVISÃO
- 8h30 | Wrexham x West Brom | ESPN 2 e Disney+
- 11h | Blackburn x Birmingham | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL – SEGUNDA DIVISÃO
- 12h | Racing Santander x Castellón | Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 13h | Venezia x Mantova | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 13h30 | Como x Sudtirol | SportyNet (YouTube)
- 15h45 | Cagliari x Virtus Entella | SportyNet (YouTube)
- 16h15 | Cremonese x Palermo | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO ESLOVACO
- 13h | Slovan Bratislava x MFK Skalica | OneFootball e TV do Zé (YouTube)
CAMPEONATO URUGUAIO
- 13h | Juventud x Miramar Misiones | Disney+
- 15h30 | Liverpool-URU x Montevideo Wanderers | Disney+
- 18h | Nacional-URU x Progreso | Disney+
COPA DA LIGA ESCOCESA
- 13h45 | Rangers x Alloa Athletic | Canal GOAT
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 13h45 | Excelsior x Feyenoord | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 14h | Monaco x Le Havre | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h30 | Mallorca x Barcelona | ESPN e Disney+
- 16h30 | Valencia x Real Sociedad | ESPN e Disney+
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 15h | Zamalek x Al Mokawloon | Link Sport Club Podcast (YouTube)
COPA PAULISTA
- 15h | Botafogo-SP x Francana | Ulisses TV (YouTube)
- 15h | Grêmio Prudente x Linense | Paulistão (YouTube)
- 15h | Inter de Limeira x Itapirense | Paulistão (YouTube)
- 15h | Noroeste x Monte Azul | Paulistão (YouTube)
- 15h | Santo André x Oeste | Paulistão (YouTube)
- 15h | São Bento x Primavera | Paulistão (YouTube)
- 15h | São José x Portuguesa Santista | Paulistão (YouTube)
- 15h | Taubaté x São Caetano | Paulistão (YouTube)
- 15h | União São João x Comercial | Paulistão (YouTube)
- 15h | XV de Piracicaba x Paulista | Paulistão (YouTube)
SUPERCOPA DA ALEMANHA
- 15h30 | Stuttgart x Bayern de Munique | Xsports, CazéTV e OneFootball
AMISTOSOS
- 15h30 | Inter de Milão x Olympiacos | SportyNet (YouTube)
- 15h45 | Atalanta x Juventus | OneFootball
- 15h45 | Bologna x OFI Crete | OneFootball
BRASILEIRÃO – SÉRIE A
- 16h | Ceará x RB Bragantino | Premiere
- 16h | Fluminense x Fortaleza | Premiere
- 18h30 | Sport x São Paulo | Record, CazéTV e Premiere
- 18h30 | Vitória x Juventude | Premiere
- 21h | Corinthians x Bahia | Sportv e Premiere
BRASILEIRÃO FEMININO
- 16h | São Paulo (F) x Ferroviária (F) | TV Brasil e Sportv
BRASILEIRÃO – SÉRIE B
- 16h | Remo x Botafogo-SP | RedeTV!, SportyNet (TV fechada), Desimpedidos e Disney+
- 18h30 | Vila Nova x Goiás | Disney+
BRASILEIRÃO – SÉRIE C
- 17h | Maringá x Retrô | SportyNet+
- 17h | Ponte Preta x Itabaiana | DAZN e SportyNet (TV fechada, PPV e YouTube)
- 19h30 | ABC x Guarani | DAZN e SportyNet+
- 19h30 | CSA x Ituano | SportyNet+
BRASILEIRÃO – SÉRIE D
- 16h | Ceilândia x Barra | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Manauara x ASA | Metrópoles (YouTube)
- 16h | Maranhão x Central | Metrópoles (YouTube)
- 17h | Rio Branco-ES x Inter de Limeira | Metrópoles (YouTube)
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h30 | Estrela da Amadora x Benfica | Disney+
NWSL (LIGA FEMININA DOS EUA)
- 17h | Kansas City Current x Orlando Pride | Canal GOAT
CAMPEONATO PERUANO
- 17h15 | UTC x Juan Pablo II College | Fanatiz
- 19h30 | Binacional x Sporting Cristal | Fanatiz
- 22h | Alianza Lima x ADT Tarma | Fanatiz
MLS
- 20h30 | CF Montréal x DC United | Apple TV+
- 20h30 | Charlotte FC x Real Salt Lake | Apple TV+
- 20h30 | Inter Miami x Los Angeles Galaxy | Apple TV+
- 20h30 | New England Revolution x Los Angeles FC | Apple TV+
- 20h30 | New York Red Bulls x Philadelphia Union | Apple TV+
- 20h30 | Orlando City x Sporting Kansas City | Apple TV+
- 20h30 | Toronto FC x Columbus Crew | Apple TV+
- 21h30 | Austin FC x FC Dallas | Apple TV+
- 21h30 | Chicago Fire x St. Louis City | Apple TV+
- 21h30 | Minnesota United x Seattle Sounders | Apple TV+
- 22h30 | Colorado Rapids x Atlanta United | Apple TV+
- 23h30 | Portland Timbers x FC Cincinnati | Apple TV+
CAMPEONATO MEXICANO (APERTURA)
- 00h | Toluca x Pumas | SportyNet (TV fechada e YouTube)
