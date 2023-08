Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (12)

Com jogos dos principais campeonatos europeus, Campeonato Brasileiro Série A, B, C e D, disputa pelas Quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino e muito mais, veja onde assistir as partidas deste sábado (12).

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (12)

BRASILEIRÃO

21h00 | Botafogo x Internacional | SporTv; Premiere

SÉRIE B

15h30 | Criciúma x Londrina | SporTv; Premiere

17h00 | Sampaio Corrêa x CRB | Band Ne; Premiere 4

17h00 | Botafogo SP x Ponte Preta | Band Sp (int); Premiere 3

18h00 | Vila Nova x Avaí | SporTv; Premiere 2

SÉRIE C

16h00 | São Bernardo x Amazonas | Canal Goat; Nosso Futebol

16h00 | Aparecidense x Confiança | Nosso Futebol

19h00 | Brusque x Altos | Nosso Futebol

19h00 | Volta Redonda x Operário-PR | Nosso Futebol

SÉRIE D

17h00 | Ferroviária x Anápolis | FSPORTS.TV

17h00 | Bahia de Feira x Nacional AM | FSPORTS.TV; Tv Brasil

17h00 | Camboriu x Athletic Club | FSPORTS.TV

18h00 | Patrocinense x Portuguesa/RJ | FSPORTS.TV

CAMPEONATO INGLÊS

08h30 | Arsenal x Nottingham Forest | Star+

11h00 | Bournemouth x West Ham | ESPN; Star+

11h00 | Brighton x Luton | Star+

11h00 | Everton x Fulham | ESPN 2; Star+

11h00 | Sheffield Utd x Crystal Palace | Star+

13h30 | Newcastle x Aston Villa | ESPN; Star+

CAMPEONATO ESPANHOL

12h00 | Real Sociedad x Girona | Star+

14h30 | Las Palmas x Mallorca | Star+

16h30 | Athletic Club x Real Madrid |ESPN; Star+

CAMPEONATO ITALIANO

16h15 | Cagliari x Palermo | Star+

CAMPEONATO FRANCÊS

12h00 | Marseille x Reims | Star+

16h00 | PSG x Lorient | Star+

COPA DA ALEMANHA

08h00 | Balingen x VfB Stuttgart | Star+

08h00 | Carl Zeiss Jena x Hertha Berlin | Star+

10h30 | Oberneuland x FC Nuremberg | Star+

10h30 | Atlas Delmenhorst x FC St. Pauli | Star+

10h30 | Schott Mainz x Borussia Dortmund | ESPN 2; Star+

10h30 | FC Viktoria Koln x Werder Bremen | Star+

10h30 | Teutonia Ottensen x Bayer Leverkusen | Star+

10h30 | FC Gutersloh x Holstein Kiel | Star+

13h00 | SV Elversberg x FSV Mainz 05 | Star+

13h00 | Arminia Bielefeld x Vfl BOCHUM | Star+

13h00 | Hallescher FC x SpVgg Greuther Furth | Star+

COPA DO MUNDO FEMININA

04h00 | Austrália x França | SporTv; FIFA+; CazéTv

07h30 | Inglaterra x Colômbia | FIFA+; CazéTv

SUPER COPA DA ALEMANHA

15h45 | Bayern Munich x RB Leipzig | CazéTv; OneFootball

AMISTOSO INTERNACIONAL

15h30 | Juventus x Atalanta | PPV OneFootball