Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (12)

A agenda de jogos deste sábado (12) conta com uma partida da Série A do Brasileirão, além de jogos de algumas das principais ligas nacionais do futebol europeu. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (12)

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h | Flamengo - Avaí | SporTV e Premiere

CAMPEONATO INGLÊS

09h30 | Manchester City - Brentford | Star+

12h | Bournemouth - Everton | Star+

12h | Liverpool - Southampton | ESPN e Star+

12h | Nottingham Forest - Crystal Palace | Star+

12h | Tottenham - Leeds United | Star+

12h | West Ham - Leicester | ESPN e Star+

14h30 | Newcastle - Chelsea | ESPN e Star+

16h45 | Wolverhampton - Arsenal | ESPN e Star+

CAMPEONATO ITALIANO

11h | Napoli - Udinese | ESPN e Star+

14h | Sampdoria - Lecce | Star+

16h45 | Bologna - Sassuolo | Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

11h30 | Bayer Leverkusen - Stuttgart

11h30 | Hoffenheim - Wolfsburg

11h30 | Augsburg - Bochum

11h30 | Hertha Berlin - Colônia

11h30 | Werder Bremen - RB Leipzig

14h30 | Schalke 04 - Bayern de Munique

CAMPEONATO FRANCÊS

13h | Lens - Clermont | Star+

17h | Rennes - Toulouse | Star+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

15h | Arouca - Rio Ave

17h30 | Boavista - Porto | ESPN e Star+

COPA VERDE

16h | Vila Nova - Brasiliense | DAZN

18h30 | Paysandu - São Raimundo-AM | DAZN