Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

A agenda de jogos desta quinta-feira (8) não conta com jogos da Copa do Mundo. As partidas da competição internacional só retornam nesta sexta-feira (9). Apesar disso, outras competições movimentam os gramados nesta quinta. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (8)

COPA DA INGLATERRA

16h15 | Gillingham - Dagenham and Redbridge | Star+

2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO ESPANHOL

10h | Burgos - Eibar | Star+

12h15 | Lugo - Sporting Gijon | Star+

14h30 | Ibiza - Racing Santander

14h30 | Levante - Ponferradina | Star+

17h | Málaga - Granada | Star+

AMISTOSOS

07h | Girona - Standard

10h | Aston Villa - Brighton

12h | Reims - Sochaux

12h | Nice - Standard

12h30 | Arsenal - Lyon

13h | Besiktas - Charleroi

14h | Al Hilal - Newcastle

14h | Getafe - Chivas

16h15 | Elche - Leeds

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

21h30 | Ferroviária - Palmeiras | SporTV 3, YouTube (Paulistão) e TNT

LIGA DOS CAMPEÕES FEMININA

14h45 | Vllaznia - Paris Saint-Germain | DAZN e YouTube

14h45 | Wolfsburg - Roma | DAZN e YouTube

17h | Real Madrid - Chelsea | DAZN e YouTube

17h | St. Polten - Slavia Praha | DAZN e YouTube

2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO ITALIANO

08h30 | Parma - Benevento

11h | Cosenza - Brescia

11h | Perugia - SPAL

11h | Reggina - Frosinone

11h | Cittadella - Bari

11h | Modena - Venezia

11h | Genoa - Sudtirol

14h | Pisa - Ascoli

16h30 | Palermo - Como

TAÇA DA LIGA PORTUGAL

13h30 | Feirense - Santa Clara

16h | Chaves - Porto | ESPN 4 e Star+