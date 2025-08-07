Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (7)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (7)
EUROPA LEAGUE (FASE PRELIMINAR)
- 13h30 | Cluj x Braga | OneFootball
- 14h | Häcken x Brann | Canal GOAT
- 15h | Panathinaikos x Shakhtar Donetsk | Canal GOAT e OneFootball
CONFERENCE LEAGUE (FASE PRELIMINAR)
- 15h45 | Víkingur x Brondby | OneFootball
- 16h | Partizan x Hibernian | Canal GOAT e OneFootball
COPA DO BRASIL FEMININA
- 15h | América-MG (F) x Santos (F) | Sportv
CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)
- 16h | Port Vale x Cardiff City | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h | San Lorenzo x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+
COPA DO BRASIL (OITAVAS)
- 20h | Vasco x CSA | Sportv e Premiere
- 20h | CRB x Cruzeiro | Prime Video
COPA CENTRO-AMERICANA NA CONCACAF
- 23h | CSD Municipal x Sporting San Miguelito | Disney+
- 23h | Managua x Alajuelense | Disney+
