Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
Jogada
Legenda: O Cruzeiro entra em campo contra o CRB pela Copa do Brasil
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (7) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (7)

EUROPA LEAGUE (FASE PRELIMINAR)

  • 13h30 | Cluj x Braga | OneFootball
  • 14h | Häcken x Brann | Canal GOAT
  • 15h | Panathinaikos x Shakhtar Donetsk | Canal GOAT e OneFootball

CONFERENCE LEAGUE (FASE PRELIMINAR)

  • 15h45 | Víkingur x Brondby | OneFootball
  • 16h | Partizan x Hibernian | Canal GOAT e OneFootball

COPA DO BRASIL FEMININA

  • 15h | América-MG (F) x Santos (F) | Sportv

CAMPEONATO INGLÊS (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 16h | Port Vale x Cardiff City | Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h | San Lorenzo x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+

COPA DO BRASIL (OITAVAS)

  • 20h | Vasco x CSA | Sportv e Premiere
  • 20h | CRB x Cruzeiro | Prime Video

COPA CENTRO-AMERICANA NA CONCACAF

  • 23h | CSD Municipal x Sporting San Miguelito | Disney+
  • 23h | Managua x Alajuelense | Disney+
Jogada

Jogada

