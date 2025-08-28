Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (28)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (28)
CONFERENCE LEAGUE (PLAYOFFS)
- 13h | Fredrikstad x Crystal Palace | Canal GOAT
- 14h30 | CFR Cluj x BK Hacken | OneFootball
- 14h30 | Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir | OneFootball
- 15h45 | Dinamo City x Jagiellonia Bialystok | OneFootball
- 16h | Legia Warszawa x Hibernian | Xsports
- 16h | Mainz 05 x Rosenborg | Canal GOAT
CAMPEONATO SAUDITA
- 13h05 | Damac x Al Hazem | Canal GOAT
- 15h | Al Ahli x NEOM | Canal GOAT
COPA DO NORDESTE SUB-20
- 15h | Vitória sub-20 x CRB sub-20 | SportyNet (TV fechada e YouTube)
COPA DO BRASIL
- 19h30 | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Cavalier FC x Juventus de Cayes | Disney+
COPA DA ARGENTINA
- 21h15 | Unión Santa Fé x River Plate | Xsports
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 21h35 | Remo x Criciúma | RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 23h06 | CS Herediano x CSD Municipal | Disney+
- 23h06 | Real CD España x Sporting San Miguelito | Disney+
Assuntos Relacionados