Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (28) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (28)

CONFERENCE LEAGUE (PLAYOFFS)

  • 13h | Fredrikstad x Crystal Palace | Canal GOAT
  • 14h30 | CFR Cluj x BK Hacken | OneFootball
  • 14h30 | Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir | OneFootball
  • 15h45 | Dinamo City x Jagiellonia Bialystok | OneFootball
  • 16h | Legia Warszawa x Hibernian | Xsports
  • 16h | Mainz 05 x Rosenborg | Canal GOAT

CAMPEONATO SAUDITA

  • 13h05 | Damac x Al Hazem | Canal GOAT
  • 15h | Al Ahli x NEOM | Canal GOAT

COPA DO NORDESTE SUB-20

  • 15h | Vitória sub-20 x CRB sub-20 | SportyNet (TV fechada e YouTube)

COPA DO BRASIL

  • 19h30 | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Cavalier FC x Juventus de Cayes | Disney+

COPA DA ARGENTINA

  • 21h15 | Unión Santa Fé x River Plate | Xsports

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 21h35 | Remo x Criciúma | RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 23h06 | CS Herediano x CSD Municipal | Disney+
  • 23h06 | Real CD España x Sporting San Miguelito | Disney+
