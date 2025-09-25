Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
Entre os jogos de destaque estão Real Oviedo x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, transmitido na ESPN e no Disney+, São Paulo x LDU, na Libertadores, no Paramount+, e Estudiantes x Flamengo, também na Libertadores, na ESPN e no Disney+.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25)
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 12h10 | Al Qadsiah x Al Ula | Canal GOAT
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h25 | Al Shabab x Al Kholood | Canal GOAT
- 15h | Al Hilal x Al Okhdood | BandSports e Canal GOAT
COPA DA ITÁLIA
- 13h30 | Genoa x Empoli | SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 16h | Torino x Pisa | SportyNet (TV fechada e YouTube)
LIGA EUROPA
- 13h45 | Lille x Brann | CazéTV
- 16h | Aston Villa x Bologna | CazéTV
- 16h | RB Salzburg x Porto | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h30 | Osasuna x Elche | Disney+
- 16h30 | Real Oviedo x Barcelona | ESPN e Disney+
COPA DO BRASIL FEMININA
- 18h | Palmeiras (F) x Sport (F) | SporTV
- 20h | Internacional (F) x Ferroviária (F) | N Sports
LIBERTADORES
- 19h | São Paulo x LDU | Paramount+
- 21h30 | Estudiantes x Flamengo | ESPN e Disney+
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Coritiba x Criciúma | Disney+
- 21h30 | Atlético-GO x América-MG | Disney+
- 21h35 | Chapecoense x Avaí | RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Defence Force x Weymouth Wales | Disney+
SUL-AMERICANA
- 21h30 | Universidad de Chile x Alianza Lima | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 23h | CS Cartagines x CD Olímpia | Disney+
