Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
Jogada
Legenda: Emerson Royal e Arrascaeta durante Juventude x Flamengo na Série A do Brasileirão
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

Entre os jogos de destaque estão Real Oviedo x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, transmitido na ESPN e no Disney+, São Paulo x LDU, na Libertadores, no Paramount+, e Estudiantes x Flamengo, também na Libertadores, na ESPN e no Disney+.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (25)

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 12h10 | Al Qadsiah x Al Ula | Canal GOAT

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h25 | Al Shabab x Al Kholood | Canal GOAT
  • 15h | Al Hilal x Al Okhdood | BandSports e Canal GOAT

COPA DA ITÁLIA

  • 13h30 | Genoa x Empoli | SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 16h | Torino x Pisa | SportyNet (TV fechada e YouTube)

LIGA EUROPA

  • 13h45 | Lille x Brann | CazéTV
  • 16h | Aston Villa x Bologna | CazéTV
  • 16h | RB Salzburg x Porto | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h30 | Osasuna x Elche | Disney+
  • 16h30 | Real Oviedo x Barcelona | ESPN e Disney+

COPA DO BRASIL FEMININA

  • 18h | Palmeiras (F) x Sport (F) | SporTV
  • 20h | Internacional (F) x Ferroviária (F) | N Sports

LIBERTADORES

  • 19h | São Paulo x LDU | Paramount+
  • 21h30 | Estudiantes x Flamengo | ESPN e Disney+

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Coritiba x Criciúma | Disney+
  • 21h30 | Atlético-GO x América-MG | Disney+
  • 21h35 | Chapecoense x Avaí | RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Defence Force x Weymouth Wales | Disney+

SUL-AMERICANA

  • 21h30 | Universidad de Chile x Alianza Lima | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 23h | CS Cartagines x CD Olímpia | Disney+
Assuntos Relacionados
Foto de Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 11 minutos
Foto de Emerson Royal e Arrascaeta durante Juventude x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 16 minutos
jogador bruno pacheco com a camisa do fortaleza

Jogada

Fortaleza tem oito atletas pendurados para sequência decisiva na Série A de 2025; veja lista

Equipe volta a campo no sábado, quando enfrenta o Sport

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 24 de Setembro de 2025

Jogada

Paulo Baya vibra com adaptação no Ceará e reforça união do grupo: 'confiante e positivo'

Jogador foi titular nos últimos dois jogos da equipe

Crisneive Silveira 24 de Setembro de 2025
Vinícius Zanocelo em ação pelo Ceará

Jogada

Zanocelo celebra estreia pelo Ceará e projeta duelo com São Paulo: ‘dar o nosso máximo’

O volante atuou no empate em 1 a 1 com o Bahia no sábado (20)

Redação 24 de Setembro de 2025
torcedores

Jogada

Fortaleza divulga parcial de torcedores garantidos no jogo contra o Sport; confira

Equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão

Redação 24 de Setembro de 2025