Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (23)

Ceará goleia Fluminense/PI fora de casa e lidera Grupo B da Copa do Nordeste

Fortaleza realiza último treino antes de jogo da Libertadores no Uruguai; veja imagens exclusivas

Caucaia empata com Tombense e é eliminado da Copa do Brasil

Destaque do Deportivo Maldonado, Maximiliano Cantera, não joga contra o Fortaleza na Libertadores

5