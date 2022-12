Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (22)

A agenda de jogos desta quinta-feira (22) conta com duelos importantes de copas do futebol europeu. Partidas de competições eliminatórias movimentam os gramados da Espanha, da Inglaterra e de Portugal. Também é dia de jogos do futebol feminino europeu, além de amistosos de equipes masculinas. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (22)

COPA DO REI - ESPANHA

15h | Gernika Club - Celta de Vigo | Star+

15h | Linares Deportivo - Racing Santander

15h | Eldense - Burgos

15h | Pol. Cacereno - Girona | Star+

17h | Gimnastic - Málaga

17h | Arenteiro - Atlético de Madrid | Star+

17h | La Nucía - Las Palmas

17h | Real Oviedo - Granada | Star+

LIGA DOS CAMPEÕES DA EUROPA FEMININA

14h45 | Slavia Prague - Roma | DAZN e YouTube

14h45 | St. Polten - Wolfsburg | DAZN e YouTube

17h | Chelsea - Paris Saint-Germain | DAZN e YouTube

17h | Real Madrid - Vllaznia | DAZN e YouTube

COPA DA LIGA INGLESA

17h | Manchester City - Liverpool | ESPN e Star+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

08h | Valencia - AZ Alkmaar

10h | Juventus - HNK Rijeka

12h | Roma - RKC Waalwijk

14h | Reggina - Inter de Milão

14h30 | Almeria - Lazio

15h | Lyon - Monza

TAÇA DA LIGA - PORTUGAL

17h15 | Moreirense - Arouca | ESPN e Star+