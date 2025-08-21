Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
Jogada
Legenda: Arthur Cabral comemora gol pelo Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (21)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 15h | Realidade Jovem x Corinthians | Record News, CazéTV, Space e HBO Max

CONFERENCE LEAGUE (PLAYOFFS)

  • 15h | Polissya x Fiorentina | Xsports
  • 16h | Crystal Palace x Fredrikstad | Canal GOAT

BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20

  • 15h30 | Internacional sub-20 x Botafogo sub-20 | Sportv
  • 18h | Flamengo sub-20 x Corinthians sub-20 | Sportv

LIBERTADORES

  • 19h | LDU x Botafogo | Paramount+
  • 21h30 | Palmeiras x Universitario | ESPN e Disney+
  • 21h30 | River Plate x Libertad | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Godoy Cruz x Atlético-MG | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Lanús x Central Córdoba | Paramount+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

  • 21h | Defence Force x Juventus de Cayes | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

  • 21h | Sporting San Miguelito x Herediano | Disney+
  • 23h | Alianza x Alajuelense | Disney+
  • 23h | Real Estelí x Hércules | Disney+

NWSL

  • 23h30 | Angel City x Orlando Pride | Xsports e Canal GOAT
Assuntos Relacionados
Foto do ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Santos

Jogada

Ex-Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

Treinador argentino irá comandar o atacante Neymar

Daniel Farias Há 13 minutos
Foto da torcida do Fortaleza, que bloqueou saída do Pici e conversou com Paiva e jogadores

Jogada

Torcida do Fortaleza bloqueia saída do Pici e conversa com Paiva e jogadores; veja vídeo

Fortaleza desembarcou nesta quarta após a eliminação para o Vélez na Libertadores

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Richardson em campo

Jogada

Richardson admite atuação abaixo do esperado em eliminação para o Bahia

Volante do Ceará destaca confiança para sequência da temporada mesmo após derrota na Copa do Nordeste

Walber Freitas 20 de Agosto de 2025

Jogada

Ceará sofre gol nos acréscimos, perde para o Bahia e está eliminado da Copa do Nordeste

Vozão perdeu para o Bahia por 1x0 na Arena Fonte Nova

Vladimir Marques 20 de Agosto de 2025

Jogada

Torcida do Fortaleza protesta em chegada do time após eliminação da Libertadores: 'Elenco de várzea'

A torcida protestou, mas não teve contato com os jogadores

Vladimir Marques e Walber Freitas 20 de Agosto de 2025