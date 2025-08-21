Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (21)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (21)

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

15h | Realidade Jovem x Corinthians | Record News, CazéTV, Space e HBO Max

CONFERENCE LEAGUE (PLAYOFFS)

15h | Polissya x Fiorentina | Xsports

16h | Crystal Palace x Fredrikstad | Canal GOAT

BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20

15h30 | Internacional sub-20 x Botafogo sub-20 | Sportv

18h | Flamengo sub-20 x Corinthians sub-20 | Sportv

LIBERTADORES

19h | LDU x Botafogo | Paramount+

21h30 | Palmeiras x Universitario | ESPN e Disney+

21h30 | River Plate x Libertad | Paramount+

COPA SUL-AMERICANA

19h | Godoy Cruz x Atlético-MG | ESPN e Disney+

21h30 | Lanús x Central Córdoba | Paramount+

COPA DO CARIBE DA CONCACAF

21h | Defence Force x Juventus de Cayes | Disney+

COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF

21h | Sporting San Miguelito x Herediano | Disney+

23h | Alianza x Alajuelense | Disney+

23h | Real Estelí x Hércules | Disney+

NWSL