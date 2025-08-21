Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (21)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (21)
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 15h | Realidade Jovem x Corinthians | Record News, CazéTV, Space e HBO Max
CONFERENCE LEAGUE (PLAYOFFS)
- 15h | Polissya x Fiorentina | Xsports
- 16h | Crystal Palace x Fredrikstad | Canal GOAT
BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20
- 15h30 | Internacional sub-20 x Botafogo sub-20 | Sportv
- 18h | Flamengo sub-20 x Corinthians sub-20 | Sportv
LIBERTADORES
- 19h | LDU x Botafogo | Paramount+
- 21h30 | Palmeiras x Universitario | ESPN e Disney+
- 21h30 | River Plate x Libertad | Paramount+
COPA SUL-AMERICANA
- 19h | Godoy Cruz x Atlético-MG | ESPN e Disney+
- 21h30 | Lanús x Central Córdoba | Paramount+
COPA DO CARIBE DA CONCACAF
- 21h | Defence Force x Juventus de Cayes | Disney+
COPA CENTRO-AMERICANA DA CONCACAF
- 21h | Sporting San Miguelito x Herediano | Disney+
- 23h | Alianza x Alajuelense | Disney+
- 23h | Real Estelí x Hércules | Disney+
NWSL
- 23h30 | Angel City x Orlando Pride | Xsports e Canal GOAT
