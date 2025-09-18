Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
Jogada
Legenda: Jogadores do Barcelona comemoram gol durante partida
Foto: MANAURE QUINTERO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 11h | Manchester City sub-19 x Napoli sub-19 | UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 11h | Ismaily x Zamalek | Link Sport Club Podcast (YouTube)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h40 | Al Taawoun x Al Ettifaq | Canal GOAT
  • 15h | Neom x Al Okhdood | Canal GOAT e Sportv

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 13h45 | Copenhague x Bayer Leverkusen | TNT e HBO Max
  • 13h45 | Club Brugge x Monaco | Space e HBO Max
  • 16h | Newcastle x Barcelona | TNT e HBO Max
  • 16h | Sporting x Kairat | Space e HBO Max
  • 16h | Manchester City x Napoli | HBO Max
  • 16h | Eintracht Frankfurt x Galatasaray | HBO Max

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 14h30 | Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) | Canal GOAT

COPA DO BRASIL FEMININA – OITAVAS

  • 16h | Ferroviária (F) x Vitória (F) | N Sports
  • 18h | Internacional (F) x Fluminense (F) | Sportv

BRASILEIRÃO SÉRIE B

  • 19h | Botafogo-SP x Operário-PR | ESPN 4 e Disney+

COPA DO CARIBE

  • 19h | Robinhood x O&M FC | Disney+
  • 21h | Juventus Des Cayes x Weymouth Wales | Disney+

LIBERTADORES – QUARTAS

  • 19h | LDU x São Paulo | Paramount+
  • 21h30 | Flamengo x Estudiantes | ESPN e Disney+

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

  • 20h | Marreco x Corinthians | Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

COPA SUL-AMERICANA – QUARTAS

  • 21h30 | Alianza Lima x Universidad de Chile | Paramount+

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 22h | América (F) x Pachuca (F) | Disney+
