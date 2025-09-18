Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (18)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 11h | Manchester City sub-19 x Napoli sub-19 | UEFA.tv e TNT Sports Brasil (YouTube)
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 11h | Ismaily x Zamalek | Link Sport Club Podcast (YouTube)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h40 | Al Taawoun x Al Ettifaq | Canal GOAT
- 15h | Neom x Al Okhdood | Canal GOAT e Sportv
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 13h45 | Copenhague x Bayer Leverkusen | TNT e HBO Max
- 13h45 | Club Brugge x Monaco | Space e HBO Max
- 16h | Newcastle x Barcelona | TNT e HBO Max
- 16h | Sporting x Kairat | Space e HBO Max
- 16h | Manchester City x Napoli | HBO Max
- 16h | Eintracht Frankfurt x Galatasaray | HBO Max
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 14h30 | Al Qadsiah (F) x Al Nassr (F) | Canal GOAT
COPA DO BRASIL FEMININA – OITAVAS
- 16h | Ferroviária (F) x Vitória (F) | N Sports
- 18h | Internacional (F) x Fluminense (F) | Sportv
BRASILEIRÃO SÉRIE B
- 19h | Botafogo-SP x Operário-PR | ESPN 4 e Disney+
COPA DO CARIBE
- 19h | Robinhood x O&M FC | Disney+
- 21h | Juventus Des Cayes x Weymouth Wales | Disney+
LIBERTADORES – QUARTAS
- 19h | LDU x São Paulo | Paramount+
- 21h30 | Flamengo x Estudiantes | ESPN e Disney+
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
- 20h | Marreco x Corinthians | Canal GOAT e LNFTV (YouTube)
COPA SUL-AMERICANA – QUARTAS
- 21h30 | Alianza Lima x Universidad de Chile | Paramount+
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 22h | América (F) x Pachuca (F) | Disney+
